Alejandro Sanz, arropado por fans

El artista madrileño Alejandro Sanz ha comenzado este sábado la segunda etapa de la gira Sanz en Vivo con un concierto en el pabellón Navarra Arena de Pamplona (norte), en el que sus incondicionales han querido mostrarle su apoyo y su cariño ante la nueva crisis personal que atraviesa el cantante.

El pasado 27 de mayo, Sanz dio a conocer en redes sociales un problema de salud del que intenta recuperarse: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...). A veces no quiero ni estar", aunque días más tarde matizaba algo su mensaje afirmando: “Aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.