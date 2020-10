Alegre responde a detractores y ratifica “oposición radical a mafia colorada”

Para Alegre, es innegociable arrodillarse ni pactar con la mafia. “No se negocia con la corrupción y la mafia, salvo que seas uno de ellos”, dijo.

Dicha aseveración la realizó en el contexto de la interna y fuerte división con las huestes llanistas de su partido.

“La oposición nuestra no es una oposición firme pero con espacios de diálogo. No, la nuestra es una oposición radical que dice con esta gente no se negocia, sino que hay que enfrentarlos”, refirió.

Mencionó además que su partido junto a la oposición están construyendo un proyecto que sienta sus bases en la ciudadanía, al contrario que los colorados, aseguró.

“Cartes va a poner el candidato de los colorados y nosotros vamos a poner el proyecto de la gente”, subrayó.

División. A medida que van a acercándose las elecciones municipales y para los comicios generales del 2023, varias críticas apuntaron a Alegre porque el partido no tiene una mesa de diálogo interna para abroquelar los sectores lo que le restaría fuerzas y chances.