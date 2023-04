Alec Baldwin cumple 65 años  

Debutó en televisión a principios de los ochenta y unos años después lo hizo en el cine. Desde entonces, Alec Baldwin apareció en títulos como The Hunt For Red October, Beetlejuice o The Departed, entre otros. A lo largo de su carrera, el actor, que cumple 65 años, también fue el centro de la noticia por eventos ajenos a su trabajo en el mundo de la interpretación.