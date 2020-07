Alderete confesó que encaminó la venida de Macri

El ex director de Itaipú y ex jefe de campaña de Añetete, José Alberto Alderete, confirmó que fue el nexo para la venida del ex presidente argentino Mauricio Macri, quien vino al país para una reunión privada con Horacio Cartes.

Alderete admitió que como principal articulador de la Operación Cicatriz, que busca la unidad granítica en la ANR, conversa una o dos veces a la semana con Cartes y Mario Abdo, y que fue en una de esas charlas que el ex presidente le pidió que gestione la venida de Macri al país.

“Tengo que admitir que encaminé ese pedido cuando surgió la idea de venir a Paraguay del ex presidente de Argentina. Macri le llamó al ex presidente Horacio Cartes y Cartes me transmitió porque yo hablo normalmente con él y con el presidente Marito en el marco de la Operación Cicatriz mínimamente una o dos veces a la semana”, expresó Alderete ayer a ABC Cardinal 730 AM.

Explicó que acercó al Gobierno la solicitud ocho días antes de la venida de Macri para que se establezca el protocolo que fue tramitado ante Codena donde está el embajador Federico González.

Alderete defendió el acercamiento entre Cartes y Abdo señalando que está caminando “sin prisa” y “sin pausa”.

Dijo que el objetivo final es lograr la unidad del partido. Aseguró que el acercamiento a Cartes no daña la imagen de Marito y admitió que es necesaria esa unió para fortalecer la gobernabilidad.