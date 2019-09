Alderete afirmó que Itaipú no participó en negociación

El ex director de Itaipú José Alberto Alderete indicó que no tuvo participación en las negociaciones del acta bilateral suscrita por el Gobierno con el Brasil. Afirmó también que desconocía el punto conflictivo del documento (punto 6) y agregó que la participación del ex director técnico José Sánchez Tillería, en las negociaciones, no fue en representación de la binacional, ya que el ex canciller solicitó la asesoría del ingeniero de manera verbal sin documento de por medio. Esto fue en el marco de su comparecencia ante la Comisión Bicameral que indaga lo ocurrido con el acta bilateral, considerada como entreguista y que estuvo a punto de derivar en un juicio político contra Mario Abdo Benítez.