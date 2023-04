Alderete admite que les falta dinero y pedirán crédito

Poca plata. Luego de decir que no se recurrirá a préstamos, ANR pedirá 20.000 millones.

El Partido Colorado se desdice, ya que luego de que Horacio Cartes haya anunciado que no se recurrirá a los préstamos para la campaña, el jefe de campaña José Alberto Alderete anunció ayer que se solicitará un crédito de entre G. 18.000 y 20.000 millones luego de la Semana Santa, para completar con el dinero existente en la caja de la ANR, de modo a financiar algunos gastos.

Alderete negó que haya un rechazo de los bancos a gestionar con la agrupación política, pero el monto a pedir se reduce de G. 37.000 millones a un máximo de G. 20.000 millones.

Cabe señalar que desde que Horacio Cartes fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, los colorados se ven en un conflicto interno con respecto al financiamiento de algunos gastos, por la deslegitimación de Cartes como presidente a nivel financiero. “Muy pronto van a ver que el Partido Colorado va a ser acreedor de un crédito importante. Es mentira que los bancos niegan créditos”, aseguró Alderete ante los rumores que surgieron, incluso de los propios dirigentes colorados.

Dijo que el crédito está encaminado y que aún no se solicitó.

“El Partido Colorado tiene sus finanzas saneadas. Tenemos dinero en caja, en bancos, hay un ramillete de simpatizantes y afiliados que están colaborando”, afirmó Alderete a la radio 780 am.

Sostuvo que la dirigencia conoce la disponibilidad del dinero. Señaló que la dupla y la jefatura han comunicado a todos los candidatos la situación financiera. “Lo que puedan decir algunos no se ajusta a la verdad”, agregó.

Resaltó que Horacio Cartes no presentará su renunciará a la presidencia de la ANR ya que cree que no tiene ningún impedimento y fue electo por la mayoría de los colorados el 18 de diciembre del año pasado. En cuanto al gobierno, en caso de que el Partido Colorado gane las elecciones, dijo que va a estar compuesto por políticos técnicos y técnicos políticos. “Va a ser un gobierno de colorados porque dentro del partido hay técnicos de primera categoría y no necesitamos ir afuera”, precisó.

