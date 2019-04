Alba Armoa confirmó que Marabel tenía una actitud sospechosa

“Me decía que no salga de la pieza y no me preocupe por nada”, relató Alba Armoa, quien mantenía una relación con Bruno Marabel y estuvo 10 días con él en la casa del horror, escenario del quíntuple homicidio.

Comentó que casi no salía al barrio porque pasaba casi todo el día en el trabajo y llegaba solo para dormir, pero que no podía ir hacia otros espacios de la casa que no fueran la habitación. Marabel no le explicaba por qué, pero le daba a entender que era por amabilidad.

Lea más: Novia de Bruno Marabel vivió con él por 10 días en la "casa del horror"

Agregó, en entrevista exclusiva en el programa Señales, de LaTele, que en varias ocasiones Bruno decía haberse equivocado con la llave que le entregaba para que acceda a la vivienda, entonces ella nunca pudo ingresar estando sola, sin la compañía de su entonces pareja.

Confirmó que en ningún momento vio el cuerpo de Julio Rojas enterrado en la sala, justo frente a la puerta de acceso principal, porque siempre ingresaba por el portón del garaje. Tampoco llegó a sentir olores nauseabundos que le indicaran que allí había cuerpos sin vida. El único olor desagradable que llegó a percibir fue el de los perros.

Alba Armoa-Señales.

Recordó que fue ella la que colaboró con los investigadores para lograr la captura de Marabel, quien, cuando el caso salió a la luz, intentó huir al extranjero y quería que ella lo haga con él.

Lea también: Joven presa por caso de quíntuple homicidio pide su libertad

Alba fue la primera persona con quien el sospechoso de la muerte de toda una familia se comunicó. En octubre del año pasado, fue imputada por homicidio doloso en calidad de cómplice, pero la defensa logró el cambio de carátula por otras causas.

Al igual que en el caso de Araceli Sosa, otra persona involucrada en el caso, Armoa actualmente está procesada por no dar aviso de un hecho punible, reducción y obstrucción a la persecución y ejecución penal, con lo que logró la libertad ambulatoria la semana pasada.

Este cambio en la investigación se dio gracias a que la fiscala Esmilda Álvarez, quien investiga el caso, determinó que Bruno Marabel fue el único autor material del crimen.

Lea más: Otorgan libertad a otra procesada por quíntuple homicidio

“Ahora lo único que quiero es volver a construir mi vida”, manifestó Armoa. También refirió que quiere servir como ejemplo para que las personas jóvenes actúen con más sensatez y obedezcan a sus padres.

Contó que su madre no estaba de acuerdo con que ella duerma fuera de la casa, pero, sobrepasando estos límites y aprovechando su mayoría de edad, lo hizo, y no sabía que estaba en una casa que fue el escenario de un homicidio múltiple que conmocionó a todo un país.

Las víctimas fatales del crimen fueron Dalma María Rojas Rodas, esposa de Marabel; su padre, Julio Rojas del Valle; su madre, Elba Rodas, y sus hijos de 4 y 6 años.