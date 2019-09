Alarma en la Selección: La fecha FIFA desnudó el presente albirrojo

Washington Tabárez. El experimentado orientador uruguayo mantiene la base charrúa de la Copa América en los amistosos fecha FIFA.

El equipo no pareció comprometido, a lo que se sumó una actitud vehemente e innecesaria durante el trámite del cotejo. La revisión de Berizzo debe ser completa. Un viaje agotador para tan poco. Quizá lo más resaltante fue el debut de Brian Samudio, proveniente del fútbol turco; Blas Riveros reapareció mostrando personalidad en la marca. Ramón Martínez hizo su debut en la Absoluta aunque tuvo poco tiempo. El resto es conocido. Colectivamente la escuadra nacional decepcionó, por eso mencionamos que individualmente la presencia de los nuevos es de cara al futuro, pero habría que agregarle la intención de un mejor fútbol. La pobre exhibición no es casualidad, arrastra de la Copa América y de los partidos anteriores. La fecha FIFA desnuda nuestro presente y esa es la realidad de la Selección actual. El próximo martes será Jordania el adversario y aunque este venga de ganar a China Taipei de visitante en la Copa Asia, es un oponente de menos categoría. A Paraguay le cuesta encontrar un programa de mayor exigencia y cuando lo hace como fue ante Japón, deja en evidencia los síntomas del déficit futbolístico. No se puede ocultar la carencia de un mejor fútbol. No solo de velocidad se trata, hay que saber qué hacer con la pelota.El cierrePasado mañana el conjunto paraguayo cerrará su minigira enfrentando a Jordania, 99 del ránking mundial, en Amán. Los muchachos de la Albirroja arribaron ayer a la capital de este país y según se conoció, Berizzo pondrá a gran parte de los que no tuvieron minutos ante Japón, entre ellos se aguarda por el debut de Iván Franco, la figura juvenil más resaltante que tiene Libertad y una carta de enorme valor en la etapa que será clasificatoria para el próximo mundial. El chico albinegro cuenta con una gran potencia y debe ser considerado por el cuerpo técnico albirrojo.El cotejo arrancará el martes al mediodía y aguardando por un mejor desempeño, aunque dejamos constancia, Jordania es mucho menos que Japón.La plaza elegidaEstados Unidos pasó a erigirse en los últimos años como sede de los amistosos para los conjuntos sudamericanos. La buena respuesta del público es fundamental para los promotores y esa es una realidad palpable. Más de 65.000 espectadores vieron Brasil–Colombia en el Hard Rock de Miami, avalando el gran respaldo. El cotejo terminó 2-2 entre brasileños y colombianos y para Queiroz, el orientador cafetero, haber medido al último campeón de la Copa América es plenamente gratificante.Hablando geográficamente del mismo país, Ecuador se impuso en el Red Bull Arena de New Jersey a Perú por 1-0. En Los Ángeles, en el Memorial Coliseum, Argentina y Chile igualaron a cero.En el Meflife de New Jersey, Estados Unidos, el local, fue goleado por México 3-0. Cabe recordar que en este escenario en el nuevo ciclo albirrojo conducido por Berizzo, el equipo paraguayo había perdido justamente contra los aztecas.A lo que se viene se ratifica la plaza norteamericana como la elegida. Colombia – Venezuela jugarán en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida. También lo harán Argentina – México, pero en el Alamodome de San Antonio, Texas y Brasil – Perú en Los Ángeles.Con este panorama es inevitable hablar de Estados Unidos como territorio de las fechas FIFA. Se la ingeniaron Ecuador y Bolivia para chocar en Cuenca, ciudad ecuatoriana. La grilla estaba muy completa en el país del norte. El mismo Uruguay fue a Costa Rica para enfrentar a los ticos obteniendo la victoria por 2-1, y para no salir de esta corriente en Estados Unidos medirá al local en el estado de Misuri el próximo martes.Paréntesis innecesarioSe podrá comprender para los cuerpos técnicos la pausa en el campeonato (revisión, cuidado y recuperación de jugadores) pero con tan solo cinco futbolistas del plano local integrando la gira parece un despropósito parar el torneo Clausura. Ningún equipo tuvo tres convocados como para postergar su partido. Marino Arzamendia de Nacional, Iván Franco e Iván Piris de Libertad, Rodrigo Rojas de Olimpia y Santiago Arzamendia de Cerro se acoplaron a los de afuera. Se hizo un parate de varios días que no hizo otra cosa que perjudicar la marcha del campeonato. Reiteramos, para algunos es enhorabuena defendiendo sus propios intereses, aunque en líneas generales no es lo correcto. Se puso un freno al certamen local. Paso equivocado.De reunión en reuniónLa lucha contra la violencia es analizada día a día por los distintos estamentos, donde es probable que en menos de un mes se tenga la nueva ley que impedirá que los inadaptados e inescrupulosos disfrazados de hinchas accedan a los estadios de eventos deportivos, incluyendo los amateurs. La decisión es que con mano firme se erradique a los patoteros que tanto daño hacen al deporte nacional. Hay consenso para imponer medidas severas a este flagelo que fue creciendo. La medida correctiva surge desde el propio Gobierno y resultaba inevitable.