Alargarán cuarentena en el Este

Actualmente dicha zona del país se encuentra en un intermedio entre la cuarentena total y algunas concesiones de la fase 1. Dicho estadio debía cumplirse el domingo. Sin embargo, el periodo se extenderá hasta el próximo domingo.

"En virtud de la situación epidemiológica actual quiero adelantarles que tenemos más del doble del aumento de casos de las tasas que veníamos dando. Esto nos obliga a recomendar mantener la situación actual de medidas que se están contemplando en el Alto Paraná hasta el próximo domingo. Es lo que vamos a sugerir al presidente en virtud de que esto se ha dado por vía de un decreto presidencial", anunció el responsable de Salud.

El ministro de Salud recordó que junto a Alto Paraná, Asunción y Central son las tres zonas del país con circulación sostenida. Esta situación obliga al cambio de estrategia de parte del Ministerio de Salud.

Indicó que es difícil de precisar si solo agosto será el mes más crítico de la pandemia en el país. Recordó que el epicentro del aumento de casos en estos momentos se encuentra en Ciudad del Este. Instó a la población a retomar las medidas de prevención que se han relajado de alguna manera.

Asunción y Central se mantienen actualmente en la misma situación en comparación con la semana pasada, con respecto al porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva.

Sin embargo, el responsable de Salud Pública expresó su preocupación por el aumento de casos confirmados que se da en ambas zonas del país.

Con respecto a la celebración de la boda de la hija del ex presidente Horacio Cartes, la cual incluye un protocolo para los invitados, Mazzoleni dijo desconocer dicho protocolo. Varias fuentes señalaron que el documento no pasó por el Ministerio de Salud, por lo cual se desconoce quién dio la autorización para su uso. El ministro de Salud recordó que en esta fase de la cuarentena inteligente no están permitidas las reuniones sociales.