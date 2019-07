Alarcón, declarado ciudadano ilustre

El homenaje es en reconocimiento a los más de 40 años de su trayectoria como dirigente. Durante su presidencia en la FPFS, la Selección Paraguaya logró los títulos en los Mundiales de mayores de Australia 1988, Paraguay 2003 y Argentina 2007, y en el Juvenil C20 y Colombia 2018.

Copa de Oro. Hoy, en Fomento, con el juego entre Bolívar y Unasur en Fomento (a las 21.00, en vivo por Tigo Sport), se completa la fecha 3 de la División Oro Metropolitana de la FPFS. La ronda 4 arranca el jueves 18 con los juegos: Fomento vs. Atenas (Barrio Obrero). Viernes 19: 29 de Setiembre vs. Primor (Sajonia), 12 de Junio vs. José Meza (Fomento), Bolívar vs. Cerro Corá (Bolívar) e Independiente vs. San Antonio (Inmaculada). Horarios: A las 19.00 en C17 y 21.00 en Primera.