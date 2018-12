Ala dura de Añetete piensa en Friedmann para la ANR

Aparte de los demás nombres que suenan para liderar la ANR, como los de los senadores Juan Carlos Galaverna y Silvio Ovelar, algunos legisladores alegan que Friedmann es el candidato ideal para representar a los colorados ya que podría polarizar las elecciones con cualquier postulante que se presente por el movimiento Honor Colorado (HC) y, sobre todo, si se trata del propio ex presidente Horacio Cartes, atendiendo a la marcada diferencia entre ambos políticos colorados.

El ex gobernador de Guairá y el ex mandatario están enfrentados desde marzo de 2016 cuando el ahora senador acusó a Cartes de ser el principal responsable de la supuesta renuncia falsa que fue presentada en la Gobernación de Guairá.

Esa vez, un grupo liderado por Gustavo Pipo Alfonso tomó la Gobernación de Guairá haciendo jurar a un concejal departamental en reemplazo de Friedmann, cuya renuncia apareció en momentos en que se encontraba en su luna de miel.

Esa trifulca política duró casi un año hasta que Friedmann decidió renunciar para candidatarse al Senado.

“Escuché algo de eso, pero por ahora estoy abocado a la Comisión Bicameral y no es momento de distraerme porque este tema (la investigación a Darío Messer) es muy delicado y no me da tiempo de pensar en otra cosa”, dijo ayer Friedmann cuando fue consultado por ÚH acerca de su posible postulación.

Mimado. El presidente Mario Abdo Benítez tiene entre sus más cercanos justamente a Friedmann, a quien inclusive lo consideran “el mimado de Marito” ya que en los últimos dos años se convirtió en uno de sus más leales.

Esta situación hizo que el gobierno anterior, a través de los medios de comunicación de Cartes, inicien una campaña en su contra.

La guerra del ex presidente con el senador de Añetete se volvió aún más intensa porque Friedmann fue convocado a jurar como senador y ocupó la banca en la Cámara de Senadores, en reemplazo de Cartes, a quien no le permitieron jurar por su condición de ex presidente.

Cartes no pudo jurar porque la oposición y los colorados de Añetete no aceptaron la renuncia a la presidencia de la República.