“Al salir a la calle parece que le perdieron el miedo al Covid”

–¿Cómo ve la enfermedad en el país?

–Está en un punto de meseta de casos, con una aparente tendencia a disminuir. Si eso se mantuviera quizás tengamos un mes y medio o dos hasta que sea dé bien un descenso. Desde mi punto de vista para el Ministerio de Salud eso es muy bueno, porque no tendríamos una saturación de camas.

–¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta en este momento?

–Hay que tener en cuenta que estamos entrando en periodo de dengue, habría que ver cómo se comporta, como para ver cómo estimar la ocupación de camas, porque el dengue suele saturar nuestro servicio de salud. Tenemos también al persona de salud que tuvo que enfrentar una epidemia de dengue y a continuación lo del coronavirus. Sería un tercer golpe. Eso hay que tener muy en cuenta también desde el punto de vista de lo que sería suficiente personal de salud disponible.

–¿Se llegó a un pico muy alto y a una meseta muy rápido?

–Creo que se llegó a un pico que en las estimaciones previas debió haber sido mayor. O sea es un mérito de esos dos primeros meses. Si no se hubieran realizado esos dos meses de cuarentena, iba a ser peor. Ahora lo que a mí me preocupa bastante es la segunda parte. La sensación al salir a la calle es que la gente le perdió el respeto a la enfermedad. El uso de mascarilla es algo que no se ve en muchos sitios. Mucha gente piensa que esto es como una farsa o una invención. No veo que la gente aplique muy bien el uso de mascarilla. Creo que esto irá hasta que tengamos una vacuna efectiva, que habría que ver su efectividad. No tenemos más opciones que mantener estas medidas para disminuir el número de casos.

–¿Qué le pareció la respuesta de Salud?

–Hasta ahora fue adecuada, no tuvimos situaciones caóticas como en otros países. Hasta este instante la pandemia fue relativamente benévola. Pero hay que pisar tierra, todos los días muere gente por coronavirus en el país. No tenemos que insensibilizarnos a esa realidad. Realmente no es una situación normal, tenemos que apuntar a que acabe y vencerla en la comunidad.

–¿Cuáles son las posturas actuales sobre el virus?

–Realmente es una mezcla de opiniones que se pueden rescatar. Médicos que están en España decían que veían un comportamiento menos agresivo. En Latinoamérica se sigue hablando de alta agresividad. Entonces es un comportamiento un poco errático, realmente es muy variable según la población.

–¿Qué nos puede decir del remdesivir?

–El remdesivir tiene estudios a favor. Es una droga, entre las múltiples drogas que se están estudiando, demostró cierta eficacia. Hay trabajos muy nuevos publicados no más allá de una semana, en los cuales se muestra su eficacia especialmente en los tiempos de disminución de estancia hospitalaria. Esto representa también una ventaja no solo para el paciente, sino para salud pública por mayor liberación de camas.

–¿Y cuál es la situación con esta droga?

–Todavía no es una droga que tenga un 100% de eficacia comprobada. De hecho hay un estudio que también se publicó, que habla de falta de eficacia. Realmente hay una lluvia de informaciones en referencia a esta droga. Lo que se puede decir es que no se puede desecharla todavía, porque tiene ciertas ventajas demostradas.

–¿Por ahora es la que ha demostrado más eficacia en el tratamiento?

–Desde el punto de vista que es una droga que ataca la replicación viral y que se puede utilizar como antiviral directo, sí. Esta droga funciona bien cuando el paciente está con replicación viral, los primeros diez días de enfermedad. Si se aplica luego de ese tiempo, probablemente ya no tenga reacción.

–¿Su costo es alto?

–No tengo una idea acabada del costo. Sé que no va a ser accesible, intuitivamente digo que no tendría que ser un costo accesible para una persona que gane un sueldo normal. Tiene que ser un tratamiento relativamente oneroso.

–¿Hay más estudios a favor que en contra?

–Es un momento en el cual la literatura tiene resultados contrapuestos, pero si uno lee en forma crítica, probablemente encontraría que los estudios de mayor calidad que se dieron a conocer sobre su uso actual, están dando positividad a la droga.