Al final Cartes pide a la Cámara Alta que lo incorpore para ocupar banca

Sin embargo, recién ayer saltó la información a través del cartista Juan Darío Monges.

El titular del Congreso, Silvio Ovelar, prácticamente, ocultó el dato, ya que la semana pasada teniendo conocimiento de la misiva, dijo a la prensa que fue sondeado sobre la posibilidad de hacer jurar a Cartes.

El ex mandatario alega que ya terminó su incompatibilidad el 15 de agosto pasado, y al día siguiente ya decidió reclamar su incorporación.

Ovelar manifestó a los periodistas que pondría a consideración del pleno y que por su cuenta no convocaría a ninguna sesión extraordinaria.

Condicionó que se cumplan los mecanismos institucionales y que sus colegas sean los que pidan por nota.

“Sí, se presentó y leí la nota. Explica que terminó su incompatibilidad y solicita su incorporación”, refirió Beto.

“He dicho en su oportunidad que voy a respetar la decisión del pleno. Una vez que me soliciten los senadores una sesión extraordinaria para el juramento de Cartes voy a convocar”, manifestó.

Señaló incluso que estaría consultando con sus asesores en el Senado, y al mismo tiempo insistió en que se debe presentar una solicitud para una extraordinaria, y que pondría a consideración de sus colegas la nota.

“Como es ampliamente debatido, si los colegas me solicitan la sesión extraordinaria, voy a convocar. Si hay votos el señor Cartes va a ocupar una banca”, indicó.

Es sabido que actualmente no existen los números para que se concrete el juramento. Se precisan de 23 votos.

ERROR DE LUGO. Ovelar volvió a cuestionar a Fernando Lugo por haber convocado por su cuenta a Rodolfo Friedmann, en lugar de Cartes, y Mirta Gusinky, en vez de Nicanor Duarte Frutos.

“Se arrogó facultades que no corresponden. No voy a cometer ese mismo error”, manifestó el colorado.

En cuanto a los números, refirió que no podría vaticinar cómo está la correlación de fuerzas porque son fluctuantes y precarios. “A simple vista, creo que no hay números”, sentenció el parlamentario.

Recordó que hay una sentencia de la Corte y que Cartes fue electo y proclamado. Sobre la postura de Añetete, dijo que se definiría en bancada.

La cifra

23 senadores deben dar el cuórum para que Horacio Cartes pueda ocupar una banca en la Cámara Alta.

Miente sobre sus pretensiones

El ex presidente de la República Horacio Cartes se pasa mintiendo sobre sus pretensiones, ya que se llena la boca con un discurso, y en la práctica hace lo contrario.En un acto multitudinario, cuando aún estaba al frente del Ejecutivo, manifestó su indignación porque no tenía los números para ocupar una banca en la Cámara Alta.En esa ocasión, había expresado que la dignidad tenía un límite y que estaba siendo manoseado, por lo que ya no le interesaba supuestamente ser senador.Sin embargo, apenas entregó el poder a su sucesor Mario Abdo Benítez, el 15 pasado, al día siguiente ya hizo llegar una nota al Congreso pidiendo su incorporación a la Cámara de Senadores.Anteriormente se había dado la misma situación con su plan de reelección presidencial. Supuestamente ya no estaba interesado, pero al final forzó un proyecto de ley de enmienda con ayuda de un grupo de aliados del llanismo y del luguismo.Solamente tras el incendio del edificio del Senado, y el asesinato de Rodrigo Quintana tras un atraco al PLRA, Cartes desistió.