Arnildo Caballero, interventor de la cárcel de Tacumbú, manifestó que el brasileño se encerró en una celda y quemó colchones en horas de la tarde de este lunes, aunque el hecho no pasó a mayores.

"Lo apartamos y lo estamos teniendo en una celda especial de máxima seguridad para evitar que vuelva a cometer este tipo de hechos. Él me manifestó que ya no tiene nada que perder, pero necesita mantener su vida, teme que alguien atente contra él, quiere irse a Brasil porque acá no tiene seguridad", manifestó Caballero en comunicación con NoticiasPy.

Los reclusos apagaron el fuego con extintores y así se pudo evitar una tragedia en dicho establecimiento penitenciario.

"Estamos esperando las decisiones de las autoridades del Gobierno para ver si permanece en el penal", explicó.

Un reo que estaba ayudando a evitar que el fuego se propague tuvo que ser derivado al Centro Nacional del Quemado y Cirugías Reconstructivas (Cenquer) por inhalación de humo, mientras que otros dos reclusos fueron auxiliados en la sanidad de la cárcel.

Por otra parte, una gran cantidad de familiares de los internos se ubicó frente a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú con la intención de ingresar y ver a sus parientes recluidos.

Sergio Lima Dos Santos fue condenado el pasado 7 de diciembre a 35 años de cárcel por el crimen de Jorge Rafaat, ocurrido el 15 de junio de 2016 en Pedro Juan Caballero.

Es reo de alta peligrosidad, dice ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, manifestó que Lima Dos Santos está recluido en la Pabellón Libertad por ser el sitio más seguro, ya que está alejado de los muros.

Añadió –en comunicación con NoticiasPy– que dentro del sistema penitenciario existen varias personas de alta peligrosidad y que se necesitan penales especiales para este segmento de los reos.

"La infraestructura en Tacumbú no es adecuada para tener a este tipo de personas, de alta peligrosidad, justamente por eso está en el pabellón Libertad, para controlarlo", aseguró.

Dijo que el sistema penitenciario está en estado de emergencia, teniendo en cuenta que existen 14.700 personas en establecimientos que dan para 9.000 reclusos.