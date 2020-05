Aguda crisis económica golpea a pobladores de CDE y Foz de Yguazú

El objetivo es coordinar acciones conjuntas de manera a volver más segura la circulación entre ambas ciudades, una vez que se den las condiciones adecuadas para reabrir el Puente Internacional de la Amistad.

Al respecto, el intendente municipal de la capital departamental, Miguel Prieto Vallejos, manifestó que el perjuicio económico para las tres fronteras, a consecuencia del coronavirus, es inmenso. “Estuve en una videoconferencia con gente del Brasil, ellos están igual de preocupados, me doy cuenta que Foz de Yguazú depende enormemente de Ciudad del Este, hablan de la posibilidad de buscar una integración entre ambas ciudades, a armar equipos de trabajo y canales de diálogos, porque es terrible la situación económica. Se va a crear un comité de diálogo, no decimos que vamos a pedir para reabrir el puente, pero sí estimar el tiempo y saber cómo va a ser el proceso, si va a ser en uno, dos o tres meses”. El jefe comunal explicó que este comité estará conformado por representantes de diferentes sectores públicos y privados. “Estará el sector empresarial, fuerzas de la sociedad civil, el intendente, representantes del rubro hotelero y, obviamente, la gente del sector de salud, tanto de Foz como de Ciudad del Este. Todos están dispuestos a apoyar, a evaluar esto”. La intención es abrir el paso fronterizo bajo estrictos controles sanitarios cuando la situación esté dada. “No se habló de reabrir el puente ahora, porque eso sería catastrófico para Paraguay, no solo para Ciudad del Este, sabiendo la actual situación del Brasil. Por ahora, esa no es una opción, pero vamos a ver cómo se va desarrollando la enfermedad en el país vecino”.

GOLPEADOS. Dijo que la cuarentena absoluta e inteligente ayudó a que la situación esté controlada en el país, conteniendo el avance del coronavirus en la región y el país. “Pero dentro de todo, esta política de Gobierno hizo que hoy estemos vivos, que tengamos salud, el resto se puede recuperar trabajando”.

Manifestó que en el diálogo que tuvo con referentes del sector comercial y turístico de Foz percibió que estos están muy afectados económicamente. “Lo que veo es que están muy golpeados económicamente, igual que nosotros. Veo que así como Ciudad del Este depende muchísimo del Puente de la Amistad, ellos también. Están demasiado golpeados y están muy preocupados por la economía”.

Por su parte, Sait Taijen, de la Cámara de Comercio y Servicio de Ciudad del Este, señala que la ciudad está paralizada hace más de dos meses. El movimiento comercial estimativo de 450 millones de dólares mensuales se esfumó. “Esa cifra es de la venta promedio por vez, que nosotros consideramos como pérdida, pero el daño es mayor al no poder pagar a los empleados, alquileres, porque no tenés ingreso, entonces es una pérdida total”.