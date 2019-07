Agresión a senador provoca un pedido de juicio político

El senador de Cruzada nacional Paraguayo Cubas denunció ayer ser agredido físicamente por guardaespaldas del consejero por la UNA ante el Consejo de la Magistratura, Raúl Torres Kirmser.

Tras el bochornoso suceso, la senadora Desirée Masi, quien acompañó a Payo, señaló que este hecho merece el juicio político del miembro del Consejo, Raúl Torres Kirmser. Dijo que él y sus guardias “matonean” sin rubor dentro del Senado y se creen intocables.

El hecho se dio a la salida del ascensor de la Cámara Alta por parte del cordón de seguridad que acompañaba a el ex ministro de la Corte, momento en que el legislador aprovechó para escracharlo.

Tras el percance, los guardias se llevaron por delante al senador propinándole empujones y golpes, que motivaron contusiones, marcas y rastros de sangre. El hecho enfureció al polémico senador, quien atropelló el despacho del presidente del Congreso, Blas Llano, e interrumpió una reunión que se llevaba a cabo con los campesinos.

En ese momento Cubas sostuvo que la manera impune con que se maneja Kirmser es producto del apoyo abdocartollanista.

Tras eso se retiró hacia el despacho de Llano a esperar las imágenes sobre las cuales basó su relato.

Reprochó a la seguridad del Congreso, que en ningún momento se movilizó para impedir la agresión.

“Me llamaron a decirme que había una extraordinaria a las 10.30. Yo llegué y resulta que ya juró antes de las 10.30. Cuál es la sorpresa, viene el doctor Torres Kirmser con cinco guardias. ¿Qué hace este ladrón decrépito con cinco guardias? Le dije bien que no le iba a tocar porque se me iba a suspender. No puede ser que vengan a agredirle a un senador. Yo le puedo escrachar, pero no le voy a hacer nada”, enfatizó el legislador Payo Cubas.