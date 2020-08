Agosto inicia con 3 fallecidos por coronavirus y casos trepan a 5.485

A domicilio. La presencia del coronavirus sigue expandiéndose en el país. El Ministerio de Salud Pública reveló que funcionarios del Laboratorio Central se contagiaron con el virus.

Hasta el momento son nueve los funcionarios que dieron positivo a la prueba y alrededor de 60 fueron testeados, comentó la doctora Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central. De los nueve, solo el primer caso detectado presenta síntomas, mientras que los otros ocho son asintomáticos, explicó. La responsable de la principal dependencia de Salud que analiza las muestras señaló que todos los que dieron positivo están en cuarentena. Con respecto al primer afectado, mencionó que continúan con la pesquisa para determinar el origen del contagio. “Se está investigando si es de la comunidad o del laboratorio, si cumplía las medidas de bioseguridad; un comité se está encargando de eso. Podemos decir que se están siguiendo los protocolos”, refirió Aquino. Se aguarda que el impacto en el Laboratorio ante esta situación sea el mínimo posible. Aquino adelantó que otros bioquímicos se sumarán a la labor para que la dinámica no sea afectada. “Estamos viendo con el personal que estamos contando. No es mucho el impacto que tiene. Para mí lo principal es la salud de los funcionarios, cuidarlos a ellos y a sus familias. Somos personal de blanco y estamos expuestos a que esto ocurra”, indicó. Aclaró además que cuentan con todos los insumos de bioseguridad para cumplir su labor. Agregó que este tipo de situaciones pueden darse en un laboratorio en cualquier parte del mundo. Más decesos Con el procesamiento de 1.099 muestras, el Ministerio de Salud Pública confirmó 147 nuevos casos, de los cuales 107 corresponden a contactos, 2 son del exterior y 38 sin nexo En total, desde el 7 de marzo, se tienen 5.485 casos. Ciudad del Este registró nuevamente tres fallecidos; llegan así a 52 en todo el país. Dos hombres de 59 y 63 años, más una mujer de 71 son las nuevas víctimas fatales. Las internaciones también han tenido un importante aumento en las últimas semanas. Actualmente son 59, con 12 en terapia intensiva. Capacidad real Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que la capacidad país para el procesamiento de muestras diarias oscila entre 2.000 a 2.500. Sin embargo, la demanda asciende a 3.000. Con dicho volumen, la demanda es el 20% de la cantidad que puede ser procesada cada día. El doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, mencionó que un importante número son pedidos de test prequirúrgicos e ingresos hospitalarios. Refirió que esta es una cifra elevada que no estaba planificada. Los pacientes no presentan precisamente síntomas, sino que solicitan el test porque tienen que realizarse una operación. La planificación para la realización de los test se hizo en base al periodo epidemiológico y al control de brotes, detalló. Actualmente se está ingresando a una fase en la que se está solicitando el test para todo tipo de cirugía, hecho que está generando retrasos en el procesamiento de las muestras para las personas que son prioridad. Entre estas figuran aquellas con síntomas vinculados al virus o dentro de un brote. Para encontrar una salida a esta situación, no solo se debe reducir el número de solicitudes, sino priorizarlos, indicó Sequera.



Nueva Amenaza a la salud



Rastreo. 9 funcionarios del Laboratorio Central dieron positivo. Investigan el nexo del contagio.



MÁs de 50. Las tres nuevas víctimas son de Ciudad del Este. Los decesos por Covid llegan a 52.



238

recuperados se sumaron ayer al grupo de los que superaron a la pandemia. En total ya son 3.786 personas.



125.027

toma de muestras se realizaron hasta ayer en el país para la detección del Covid. El 4% dio positivo al test.