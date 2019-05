Agente del GEO asegura que devolverá el perro de Cucho Cabaña

El uniformado dijo que no tiene ningún problema en llevar a la mascota con sus dueños, pero con una orden judicial de por medio.

En este caso, sería la fiscala Lorena Ledesma la que debe dar la autorización a Chávez para que la perra vuelva con su familia.

"Yo la retiré después de tres días (del allanamiento a la Quinta Nápoles), el animal quedó abandonado y después de traerla, tampoco los familiares reclamaron. Recién ahora están pidiendo", dijo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

El supuesto jefe narco denunció que no quieren devolverle su mascota. Ante la acusación, Chávez aclaró que todavía no tiene ninguna orden para dar al animal, pero que no dudará en hacerlo cuando la tenga.

"Yo me ofrecí a cuidar de Pelusa y hasta hoy lo estoy haciendo. Ella está muy bien”, prosiguió el agente, quien cuidó y alimentó a la mascota durante estos ocho meses. Incluso, en ese tiempo, mencionó que la perra se enfermó y tuvo que gastar unos G. 400.000.

El procedimiento donde quedó detenido Cucho Cabaña se realizó en setiembre del 2018 y, desde entonces, Pelusa está bajo los cuidados de Chávez.

El abogado Pedro Marinoni, defensor de Reinaldo Cabaña, dijo hace unos días que se desconocía sobre el paradero del can.

“Yo en ningún momento me negué a entregar el perro. Si es por mí, ya lo quiero entregar, porque es mucho gasto”, siguió contando, pero reconoció que ya se encariñó con Pelusa.

Reinaldo Cabaña quedó detenido tras el Operativo Berilo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Fue imputado por tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero.

Tras su detención, quedó recluido en la Agrupación Especializada, pero en diciembre pasado fue trasladado a Tacumbú.