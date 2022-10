Agenda cargada

El primero era 12 de Octubre de Itauguá vs. Sportivo Ameliano, que llegó a rodar el balón por 34 minutos, donde el cuadro local ganaba por 1-0 con gol de David Mendieta Chávez (25’).

La tormenta en el estadio Luis Salinas, de la ciudad de Itauguá, frenó el juego y complicó el normal funcionamiento del VAR, por lo que se suspendió el juego.

A las 20:00 debía empezar el juego entre Resistencia vs. Olimpia en el Defensores del Chaco, pese al buen drenaje del máximo recinto deportivo del país, la lluvia que no paraba hizo que el partido también pasara para hoy.

“Si bien tras una hora de lluvia el terreno y su correcto drenaje ayudó a que la pelota rodara, en ciertos lugares estaban los espejos de agua y se decidió postergar el juego”, expresó Michael Sánchez, gerente de competiciones de la APF que estaba presente anoche en el Defensores.

Con este panorama, tendremos cinco juegos hoy jueves, dos por la mañana, a las 9:00, y tres por la tarde; dos desde las 17:00: Nacional vs. Guaireña y Guaraní vs. Libertad; y uno 20:00: Cerro Porteño vs. General Caballero de Juan León Mallorquín.



Los partidos de ayer se pospusieron por la intensa lluvia.



Pueden reembolsar

Héctor Benítez, representante de la empresa que compró el espectáculo a Resistencia para organizarlo ante Olimpia, comentó a medios radiales que las personas que no puedan asistir hoy podrán reembolsar el monto del tique, a raíz del cambio de horario.

Aproximadamente se vendieron 8.000 entradas de la totalidad del estadio que fue habilitado. Las entradas restantes se venderán hoy, en el Defensores del Chaco, desde las 07:00.



Hoy serán cinco los choques por la fecha 19 del Clausura.