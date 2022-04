Afirman que toda la oposición opta por una concertación

“Hasta ahora todos demostraron su acuerdo por la concertación, se escuchan algunas voces en el Frente Guasu por la alianza, pero todo de manera informal. Algunas veces me preocupa que se presentan algunas discrepancias como crisis, y no es así”, sostuvo. Indicó que la diputada Kattya González “plantea que hablen los candidatos”. “Hagamos un sistema de medición y por un acuerdo de palabras inscribamos a los dos que tienen mayores posibilidades”, dijo.

“Cada uno tiene sus defectos pero fuera de la concertación no vamos a apoyar a nadie. Hoy estamos convocando en la Casa del Pueblo donde se va presentar un borrador sobre los puntos centrales y después de una semana se presentaría el primer borrador del programa de gobierno”, sostuvo.

Agregó que el mecanismo “sería a padrón nacional abierto, excluyendo a los partidos que no formen parte de la concertación. Me preguntaron sobre la posibilidad de que Euclides Acevedo vuelva al PRF y se candidate por el PRF, le dije que no hay problema pero que no podría asegurarle nada”, dijo a la 1080 AM.