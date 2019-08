Afirman que pelea en Añetete es una estrategia de caciques

Fue lo interpretado por el politólogo Marcos Pérez Talia con referencia a la cuestionada discusión en redes sociales entre el senador Silvio Ovelar y el ministro de Educación, Eduardo Petta, que, para muchos, debilitó aún más el movimiento de Abdo, justo cuando apenas lograba salir de una crisis política que casi tumbó a su gobierno.

“Yo creo que las diferencias y las tensiones son inherentes a la misma política, forman parte de su naturaleza, pero hay lugares y modos donde resolver esas tensiones y me parece que una crisis de la magnitud que vivió el Gobierno después de lo de Itaipú, las redes sociales no son el escenario ideal para dirimir esos conflictos, eso está claro. Sin embargo, lo que ocurrió no me parece azaroso, sino que forma parte de una estrategia de caciques, una disputa de caciques”, apuntó.

La pelea de estos “caciques” comenzó cuando Petta reclamó a Ovelar que supuestamente haya pedido su cabeza alegando baja ejecución en su cartera y lo desafió condicionando su renuncia a la de la esposa del senador, quien percibe un elevado salario en Itaipú.

“Mario Abdo, para gobernar, decidió mantener la lógica que él construyó durante su campaña, la lógica de ser el primus interpares, el primero entre sus pares, de esa forma conformó su Gabinete, ahora, esa forma de construir gobernando con los caciques, con los liderazgos importantes que le ayudaron a llegar a la presidencia, me parece que es un escenario ideal para peleas entre caciques, dado que en momentos de crisis o dudas, cada uno se ve con el derecho de confrontar inclusive públicamente con otros caciques, aduciendo mayor legitimidad, mayor peso electoral, mayor colodarismo, entre otros”, manifestó Pérez Talia.



