Afirman que no corresponde convocar a Marito

Los juristas Mario Paz Castaing y Hugo Estigarribia coinciden en que el presidente Mario Abdo Benítez no está obligado a asistir al Congreso el próximo martes para rendir cuentas sobre la ejecución de los fondos de la Ley de Emergencia. Paz Castaing señaló que la norma no establece taxativamente la presencia del mandatario y por eso el Congreso lo hace en carácter de invitación. “No está expresamente establecido que asista”, apuntó.

Por su parte, Estigarribia apuntó que “la convocatoria es inadecuada”, pues no está dispuesta en la Constitución Nacional. Recordó que para este tipo de situaciones está prevista la figura del vicepresidente de la República, quien es el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Es más, la Carta Magna, en sus artículos 184 y 202, solamente hace referencia al informe anual del jefe de Estado, y no a la rendición de cuentas que se pretende llevar a cabo la próxima semana con presencia del jefe de Estado en el Congreso.

Paz Castaing precisó que el artículo 45 de la Ley de Emergencia pide que cada 60 días el Poder Ejecutivo haga una rendición de cuentas con un informe al Congreso. “No está pidiendo la presencia del presidente de la República, está pidiendo rendición de cuentas y un informe al Congreso. Incluso puede ser un informe escrito”, refirió.

Recordó, al igual que Estigarribia, que los principios generales del derecho público señalan que todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido. “Ahí (en la ley) no dice expresamente que el que debe comparecer es el presidente de la República”, reiteró el abogado.

No se puede. A su turno, Estigarribia señaló que el Congreso no puede invitar al presidente a rendir cuentas fuera del informe que presenta anualmente. “El presidente una vez al año informa, el informe es anual, y el Congreso tiene la facultad de pedir informes a las diversas instituciones, a la administración pública, al Poder Ejecutivo, a los ministerios, y también tiene la vía de enlace que es el vicepresidente. En todo caso (el Congreso) podría convocar al vicepresidente, para que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales eleve este informe”, opinó.

Explicó que de acuerdo a la Constitución los mecanismos son otros. “De acuerdo a la ley es luego una obligación presentar el informe, pero la ley no dice que el Congreso podrá convocar al presidente para que presente un informe oral”, detalló el jurista y ex senador colorado.

No obstante, indicó que la ley ampara al Congreso para recibir el informe pero insistió que “no establece que el presidente tenga que ir a hacerlo oralmente, así es que el presidente podría mandar una nota o podría mandar un informe escrito”.

“Yo creo que la modalidad planteada no es la adecuada, tendría que haberse pedido un informe escrito, aunque el Congreso no necesita pedir nada porque el Ejecutivo está obligado por esa ley. Utilizaron la vía inadecuada, creo que es inadecuada la convocatoria. Me parecen que se tienen que utilizar los canales institucionales establecidos en la Constitución y las leyes”, aseveró Estigarribia.