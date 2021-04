Afirman que mienten sobre becas para vetar binacionales

Pero la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González desmintió sus dichos y advirtió que se quiere instalar ese argumento para sostener el veto, mientras pacientes graves de Covid siguen esperando remedios.

Señaló que esta norma fue sancionada precisamente por la falta de liderazgo del Ejecutivo. “Mario Abdo Benítez está dando muchas vueltas porque justamente no quiere promulgar la ley. No es cierto que los chicos se van a quedar sin becas, la ley no tiene efecto retroactivo. Están queriendo instalar eso porque quieren vetar esta ley y continuar cerrados para que la ciudadanía no conozca todas las barbaridades en las que gastan las binacionales”, aseveró.

Lamentó que el funcionario haya sido el “encargado” de difundir el “globo sonda” para justificar el veto. “Lo que queremos en esa ley es que dejen de despilfarrar y pagar camionetas lujosas, viviendas y vidas de lujo de ciertos funcionarios, arreglo de seccionales, concursos de bellezas y otros. ¡No tienen vergüenza para mentir así!”, destacó.

Por su parte, el liberal Édgar Acosta dijo que lo que le preocupada a los colorados es no disponer de los fondos para las elecciones. “Hasta el hartazgo se habló de no tocar la parte comprometida. No se tocan las becas. Solo se va a disponer de lo que no está comprometido. ¿O acaso la totalidad de los fondos es para becas? Les preocupa no poder disponer para elecciones de este año. Esa es la única verdad”, sentenció el legislador.



