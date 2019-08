Afirman que Abdo no tiene manos libres para cambios

Las deudas políticas del presidente de la República Mario Abdo Benítez podrían ser el motivo por el cual no concreta los cambios que más de una vez anunció que haría en su gabinete de ministros, según consideró el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Édgar Acosta.

“Yo creo que no lo hace porque no se siente con las manos libres para hacerlo, porque al final, el único responsable es él”, sostuvo.

El golpe de timón, añadió, debe darse de una vez para que mejore el aspecto social y económico y para ello se deben cambiar las piezas. “Si mantiene en el cargo a los hombres que eligió desde el primer momento para administrar los recursos del país y no están dando resultados, debería cambiar”, apuntó.

El diputado dijo estar sorprendido de que luego de la amenaza de juicio político, Marito, pese a haberse salvado, no haya tomado medidas aún para mejorar la situación del país, ya que esta podría considerarse como una revancha.

No obstante, destacó que la gestión del presidente tuvo buenos resultados en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, además, resaltó, que si no hubiera apoyado la renovación de la Corte Suprema de Justicia, este hecho no se hubiera dado.

Aparte de estos dos aspectos, todas las demás áreas han fallado, señaló Acosta, principalmente la económica, en este primer año de mandato.

El acuerdo entre Colorado Añetete y Honor Colorado significa una atadura más para el presidente, manifestó el parlamentario liberal, ya que desde el principio de su gobierno, entregó parcelas de poder. “Uno de los primeros errores que noté que cometió Abdo fue haber establecido liderazgos feudales, eso no le hace bien a la República, el cuoteo de poder, yo no he visto en la designación de hombres y mujeres, en las diferentes carteras, que haya sido potestad exclusiva del presidente en cuanto a su decisión, lo que hizo fue entregar parcelas de poder, a Nicanor, a Alderete, el vicepresidente tiene sus cupos, yo te aseguro que esas personas que ocupan esos espacios siempre van a priorizar su interés electoral, clientelar y económico”, aseveró.

Esa fue la equivocación principal, según la deducción de Acosta, y para dar vuelta la situación, es necesario que Mario Abdo vuelva al slogan “de la gente” y tome las decisiones. “Él tiene que mantener o cambiar sus colabores independientemente a que le moleste a fulano o mengano”, afirmó.

Mario Abdo Benítez había prometido realizar cambios de ministros a causa de la baja ejecución en un año de gestión, pero hasta ahora solo han sido desvinculados por presión los implicados en la firma del acta bilateral sobre energía de Itaipú.

