Afirma que Horacio Cartes no fue eliminado del informe

El ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich afirmó ayer que el ex presidente Horacio Cartes no fue eliminado del informe de la institución en donde se vincula al ex mandatario con el prófugo Darío Messer. Boidanich detalló que existen dos reportes que se remitieron al Ministerio Pública, y que no se suprimió ninguna información.