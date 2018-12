La lista se completa con las películas Eighth grade, Mary Poppins returns, BlacKkKlansman, If Beale Street could talk, The favourite, Green book y First reformed.

Los premios del AFI, que serán entregados el 4 de enero de 2019, están entre los primeros de la temporada de galardones de Hollywood, que tiene su momento culmine con los Globos de Oro y los Oscar.

AFI también reconoció al drama familiar en blanco y negro Roma, dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón, que no cumplía con los estándares para los premios.

Roma fue filmada en México y los diálogos son en español. El filme de Netflix podrá verse en una cantidad limitada de salas de cine de todo el mundo.

AFI también nombró las mejores series de TV del año: The marvelous Mrs. Maisel, Succession, Atlanta, Pose, The americans, The assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Barry, Better Call Saul, This is us y The Kominsky method.