Afara dice que alarma sonó fuerte, pero nadie escuchó

“No sé si sonaba o no la alarma porque no tenía el control. Uméne ipu katuetei ra’e, anichéne ndaipúi (Seguro sonó, no creo que no haya sonado)”, manifestó.

“Ipu hata ha ndoñehendúi (sonó fuerte y no se escuchó)”, sostuvo al ser insistido, y lo reiteró varias veces.

Fue consultado entonces, si él escuchó ya que formaba parte del gobierno y alegó: “¿Cómo voy a saber? No tenía el contacto. Me limitaba a hacer mi tarea. Por eso es importante que se aclare”.

A su criterio, el ex mandatario debería asistir hoy a la convocatoria de la comisión que investiga a Messer.

“Es una decisión personalísima. Creo que lo ideal sería que concurra”, remarcó.

“No estamos hablando de obligación. Si queremos aclarar las cosas, no tenemos que temer irnos donde nos llamen, finalmente el que nada debe nada teme”, sentenció.

No coincide con el discurso de los cartistas de que sea una persecución política ni una condena previa a Cartes.

Al ser consultado si conocía a Messer, refirió que lo vio una sola vez en una cena en un restaurante en el que también estuvo Cartes, y ambos eran aún precandidatos, y estaban en campaña.

Por su parte, Juan Carlos Galaverna defendió la legitimidad de la comisión, y dijo que la presencia de Cartes dependerá del mismo.