Advierten de una alerta máxima en las cárceles

En la audiencia ante la CBI (Comisión Bicameral de Investigación) sobre lavado de dinero, la ex ministra de Justicia, Cecilia Pérez, advirtió sobre la alerta máxima en el sistema penitenciario.

De un parámetro del 1 al 10, la actual asesora en asuntos de seguridad de la Presidencia de la República calificó la situación como un 8. “La situación del sistema penitenciario es de alerta máxima del trabajo que realizan grupos de crimen organizado en las instituciones”, afirmó. “El problema no es solo una pelea entre grupos, como PCC y Clan Rotela. No son solamente ellos. Está en la vinculación que se da con funcionarios funcionales a estos grupos y convergencias o alianzas entre grupos”. “Estos grupos tienen alianzas con grupos de la región. Generan estructuras y actúan como multinacionales”, remarcó. “Se alían con grupos locales más fuertes, se distribuyen funciones. El sistema penitenciario forma parte. La detención de líderes no es suficiente para cortar acciones”, dijo. “PCC es una organización internacional. El Clan Rotela es más local, pero está teniendo alianzas con grupos, como Comando Vermelho, contrario del PCC”, señaló.