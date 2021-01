Advierten que otras cepas del virus podrían estar circulando

En el país, ya pueden estar circulando múltiples cepas del Covid-19, ya que el virus muta varias veces al mes y ya llevamos diez meses de pandemia. Así lo advirtió la directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, del Ministerio de Salud Pública, Viviana De Egea.

Afirmó en contacto con NPY que “no nos debería sorprender” que en el Paraguay estén circulando diferentes variables del Covid-19, pero, sea cual sea la mutación, las medidas sanitarias son las mismas y debemos enfatizarlas para estar lo más protegidos posible. Dijo que “es natural” que tras diez meses de circulación comunitaria en el país haya varias mutaciones del virus en Paraguay. “No es raro y no nos puede alarmar de sobremanera. Lo que sí nos condiciona es la velocidad de contagios. Los virus como el SARS-CoV-2 tienen mutaciones al menos dos veces al mes, ya se llevan acumuladas 23 mutaciones que dan mejor transmisibilidad”, desglosó. Señaló que esta situación no debe generar alarmas, ya que las medidas sanitarias siguen siendo las mismas y, hasta el momento, no se ha demostrado que las nuevas variables del virus causen mayor mortandad o tengan síntomas más graves. La profesional insistió en que se deben respetar las medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus y que las actividades en espacios abiertos son las más seguras. “La gente necesita relajarse, descansar y lo que insistimos es que se debe categorizar el riesgo al que uno se expondrá”, recomendó. Comentó que la edad promedio de las personas que requieren de hospitalización está disminuyendo y aparecen cuadros graves de Covid-19 en personas jóvenes sin enfermedad de base. Recordó que el nivel de ocupación de camas sigue elevado, principalmente, en los hospitales de referencia como el Ineram y el Hospital Nacional de Itauguá.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO