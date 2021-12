Advierten demanda a Comuna de Villarrica por millonaria deuda

Relató que justo al día siguiente de asumir su cargo, el 10 de noviembre, recibió una notificación de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, debido a que la Municipalidad no honró sus compromisos, corriendo el riesgo de acumular recargos e intereses por atrasos.

En la denuncia se detalla que ya existía una deuda impaga correspondiente a aporte patronal y personal desde el año 2015, que fue objeto de una demanda judicial por un monto de G. 204.532.114, aplicando recargos por un total de G. 301.612.222, por lo que el total reclamado es de G. 506.144.336.

Por otro lado, tampoco se han abonado préstamos realizados por funcionarios municipales, indica la denuncia, a pesar de ser descontados del salario, por un importe de G. 47.900.007, aplicando un interés punitorio más IVA, totalizando la deuda en G. 87.153.248.

Grave. Lo más grave de esta serie de deudas de la Municipalidad de la capital del Departamento del Guairá es que se vinieron descontando los aportes jubilatorios, pero no se pagaron.

“La Tesorería ha informado que efectivamente se ha procedido a realizar los descuentos correspondientes al aporte jubilatorio, los que no han sido transferidos desde el mes de enero 2020 a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal por disposición de los anteriores ordenadores de gastos”, expresa la denuncia.

El aporte patronal y personal correspondiente a enero 2020 a octubre 2021 alcanza la suma de G. 906.954.400. A esto se le suman préstamos por la suma de G. 6.107.448, recargo por G. 190.460.424, totalizando la suma de G. 1.097.414.834. Esta deuda se encuentra por fuera de la anterior que fue objetivo de demanda.

“Conforme documentos e informe adjunto, la Municipalidad de Villarrica enfrenta un riesgo de demanda que originaría, además de los intereses, recargos y gastos judiciales, un gran perjuicio a la credibilidad de la Municipalidad, pues los afiliados a la Caja no pueden recibir ningún beneficio o préstamo por esos atrasos, que conspira para que haya un buen clima laboral. Las retenciones no son fondos genuinos de la Municipalidad y no pueden ser utilizados en el financiamiento del presupuesto, y, por lo tanto, configuraría una apropiación indebida de esos fondos. El personal municipal que renuncie o se retire por cualquier motivo, no tiene opción para retirar sus propios fondos, agravado también por carecer de un seguro para salud o incapacidad porque la aseguradora anuló este servicio por incumplimiento de la anterior administración municipal”, expresa el detalle de la denuncia presentada por Benítez.



506

millones de guaraníes es el monto de una deuda antigua de la Municipalidad de Villarrica que data del 2015.



1.000

millones de guaraníes es el monto de la deuda actual por descontar el aporte jubilatorio, pero no pagarlo.