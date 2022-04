Advierten aumento de la violencia letal

El profesional Rolón Luna, ex director del Observatorio de Seguridad del Ministerio del Interior, afirmó que las estadísticas muestran que la industria del sicariato sigue en crecimiento, luego de ser, con respecto a años anteriores, el mes de enero el más violento con nada menos que 28 casos registrados. Asimismo, señaló que en lo que va del mes de abril ya se tienen 12 casos de sicariato, con 10 víctimas fatales.

“Las muertes causadas por ataques de sicarios han aumentado, si comparamos los cuatro primeros meses de 2021 y 2022. Tal como sostuvimos a fines del año pasado, el fenómeno no solo se mantendría (en números), sino que empeoraría. A la fecha, tenemos un aumento global del 30 por ciento”, publicó Rolón Luna en Twitter.

En un contacto con Radio Monumental 1080 AM, Rolón Luna sostuvo que “se ven hechos de sicariato por abigeato y otros también relacionados con situaciones de parejas, pero se tienen más casos vinculados al tráfico de drogas”.

“Por un lado, se normaliza la violencia extrema, se normaliza el hecho que la vida tiene un precio, eso es terrible”, lamentó. En ese sentido, resaltó que “últimamente Concepción está siendo tierra de nadie y es zona de narcos, pero nadie dice nada”.

Por su parte, el criminólogo Juan Martens había afirmado que “cada vez más vemos escenas de violencia pública donde no se teme la reacción social ni institucional y esto nos habla de la impunidad y de las relaciones con el poder político, poder fiscal y judicial, ya sea con connivencia directa o por temor, pero lo que, no se puede negar, es el avance y la impunidad”. Precisó que el crimen por sicariato es una tendencia que va en aumento y alertó que podrían empezar a resolverse problemas de cualquier tipo a través de él. Sostuvo que las autoridades deben ocuparse en serio para que esto no se convierta en un negocio, más allá del crimen organizado.

También señaló que el poco temor de los narcotraficantes para realizar acciones violentas en espacios masivos o públicos se debe a que se cuenta con la tolerancia social y la filtración institucional que les permite la impunidad de sus actos. Finalmente, dijo que existen muestras de que el narcotráfico seguirá ganando espacios y que se debe combatir de manera integral.