Aduanas reitera que no está reteniendo carga de couriers

Las quejas de usuarios por el retraso o falta de entrega de sus productos adquiridos por internet no cesan y siguen apuntando a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) por este hecho. Sin embargo, el titular del ente, Julio Fernández, ratificó que no es culpa de ellos que no estén llegando, sino que hay unos seis mil kilos de productos que empresas courier tienen en sus depósitos y no están tramitando.

Recordó que en los últimos días fue blanco de escraches frente a su domicilio por parte de un grupo pequeño de personas que le reclamaban por cargas retenidas. “En realidad no hay cargas en estas condiciones. Son ellos los que no están despachando. Por alguna razón no están haciendo ningún procedimiento aduanero”, enfatizó.

Fernández dijo que los usuarios siguen creyendo que es Aduanas la que está impidiendo las entregas, pero “la verdad es que en este momento no hay ni una sola carga retenida ni inmovilizada; están en los depósitos de couriers que tienen que despachar”.

Insistió en que no sabe los motivos por los cuales no están despachando los productos.

Refirió que son seis mil kilos de mercaderías varias que corresponde que las empresas que las trajeron regularicen haciendo los trámites correspondiente de despacho.

“Varias empresas tienen sus depósitos en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Hay como seis mil kilos en sus depósitos”, recalcó.

Aseveró que él de ninguna manera hará la vista gorda con ningún producto importado. “Yo no puedo hacer la vista gorda, ya me jugué a formalizar todo. Entonces, no puedo en este momento dar una amnistía y me estoy preguntando por qué estas empresas no despachan sus productos”, enfatizó.

Descartó, igualmente, que esos productos en depósito puedan ser ingresados ilegalmente.

Fernández reiteró, por último, que en absoluto es culpa de Aduanas que las empresas no despachen sus productos y que los usuarios deben saber que estos no están retenidos ni inmovilizados en los depósitos del ente de la institución.