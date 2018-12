Aduanas recaudó G. 1.380 millones en el último remate de mercaderías del año

Explicó que el resultado fue bastante bueno a partir de que superaron la base de venta que tenían establecido. En este orden, explicó que hace poco más de una semana habían publicado por un medio la base de venta de G. 2.020 millones de mercaderías en abandono, decomisadas y no vendidas en anteriores remates.

Dijo que muchas personas que vieron que sus bienes importados figuraban en la lista del remate, pero no pudieron abonar los impuestos y aranceles en su momento por diferentes motivos, lo hicieron y retiraron.

Refirió, a modo de ejemplo, que hay gente que importa productos, pero cuando estos llegan no hace el despacho porque no está de acuerdo con el monto, no tiene todo para hacerlo o simplemente espera a contar con los recursos para hacerlo.

Añadió que entre estos que pagaron su despacho ingresaron 564 millones de guaraníes, con lo cual quedaron mercaderías con base de venta de 1.400 millones de guaraníes para los dos días de remate.

Paredes precisó que quedaron para la subasta 161 ítems de mercaderías y bienes, de los cuales se vendieron 80 ítems que tenían una base de venta de 900 millones de guaraníes. Indicó que es por eso que con la venta que alcanzó 1.380 millones guaraníes lograron un resultado positivo en la recaudación.

Subrayó que en la partida que no pudo ser rematada quedaron un grupo de productos que ya están legalmente habilitados a vender directamente al mejor postor o interesado que se presente, mientras otros deberán esperar otro remate el próximo año.

Finalmente, el contralor de la DNA refirió que en esta oportunidad las principales ventas fueron de vehículos en general, como camiones, autos y motocicletas.