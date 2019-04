Aduanas plantea eliminar el Detave, tras detención de Ramón Benítez

Julio Fernández aseguró que se debe utilizar tecnologías, medir el tamaño del problema y “cambiar totalmente de rumbo”, en cuanto a los organismos de control que combaten el contrabando.

“El Detave no nos sirve en este momento, no nos sirve desde hace un tiempo. Cuando iba a hacer un cambio, me dicen que espere porque estaba la investigación y que este era un tumor que se tenía que extirpar”, detalló el alto funcionario a los medios de prensa.

El director de Aduanas también aseguró que, si fuera por él, el Detave debería desaparecer. Habló acerca de la utilización de scanners de monitoreo en las rutas y de hacer cambios de personal y esquemas de control.

Mencionó que el personal salpicado por las investigaciones quedó a cargo de la Dirección de Talentos Humanos. En otro momento, también dijo que no se puede cerrar el puesto de control de Vista Alegre, ya que en la zona hay gran paso de mercaderías.

“Lo que ahora salta va a dar la impresión que hay más corrupción, pero lo que se hace es desenmascarar”, concluyó.

Las autoridades explicaron que el general Ramón Benítez era quien lideraba el esquema de coimas. Señaló que dentro del grupo implicado hay funcionarios, policías e, incluso, periodistas.

El director del Detave, general (R) Ramón Benítez, fue detenido en su vivienda, luego de recibir aproximadamente USD 2.500, parte de las coimas cobradas a los contrabandistas para proteger las cargas ilícitas.

Ramón Benítez fue el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (2014 -2015), organismo encargado de combatir a las organizaciones criminales que operan en el norte del país, sobre todo, al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).