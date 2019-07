Aduanas pide a la tabacalera de Cartes “formalizar su negocio”

En conferencia de prensa, el director informó que se incautaron de 5.032 cajas de cigarrillos (5.000.320 cajetillas), 34 embarcaciones, 19 vehículos, además de 120 cajas con material electrónico, perfumes y otros. En este sentido, confirmó que unas 4.378 cajas de cigarrillos corresponden a Tabesa.

“La mayoría de los cigarrillos incautados corresponden a la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), hay que ser bien sinceros, no estamos hablando de mediatistas acá, tenemos que ser francos y decir que esa empresa puede formalizarse y puede trabajar. No puede argumentar que no conoce a sus compradores porque es una ruta que dirige y que, seguramente, llega hasta San Pablo (Brasil) y otros países”, insistió.

Siguió: “Instamos a que esa empresa busque la formalización completa y que mejore la imagen de la República del Paraguay”, resaltó. Por otro lado, informó sobre sumarios a una veintena de funcionarios que trabajan en diferentes puestos por operaciones dudosas.

Fernández insistió en que la imagen del Paraguay está muy dañada, principalmente por este tipo de rubros y que los países vecinos exigen una solución a esta problemática. “Cuando uno viaja a países vecinos y pide compartir información con estos países, lo primero que nos reclaman es el tema del cigarrillo. La aduana de Chile nos pide por favor que los ayudemos por la invasión de cigarrillos de origen paraguayo de manera ilícita. Lo mismo Brasil y otros países. Entonces, damos una muy mala imagen”, insistió.

Continuó: “Estas empresas que ya son fuertes en Paraguay deberían formalizarse y no utilizar rutas que evidentemente tienen sus costos. Entonces, celebramos porque hoy podemos tener autoridad moral para exigir a los países vecinos que nos ayuden a controlar la inundación que algunas veces tenemos de mercaderías de contrabando que ingresan a Paraguay”.

Por su parte, el coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), Emilio Fuster, solicitó al Ministerio Público para que realice una investigación sobre los resultados del sumario.

“Hoy se ha demostrado que esta conducta constituyó un hecho punible de contrabando”, expresó y destacó “que la Fiscalía, a partir de ahora, tiene todas las herramientas para presentar su acusación contra los autores de este hecho y profundizar su investigación”.

Asimismo, resaltó que “no solamente tenemos que quedarnos con la carga, porque detrás de esto también existen otros hechos punibles subyacentes, como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros”.

Aseveró, además, que “esto no se trata de investigar a una sola tabacalera, o una persona, sino de hechos”.