Aduanas considera inviable el proyecto de zonas francas

El titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández, sostuvo ayer que el proyecto de ley que reglamenta el régimen de área aduanera especial es inviable, tanto por lo que impactará a la recaudación del Fisco, como también porque no será posible ejercer un control efectivo.

En su análisis, indicó que como Aduanas siempre apuesta al tema de recaudación, estiman que de entrada esta normativa estaría generando un impacto negativo de 62 millones de dólares.

“Vamos a suponer que se reactiva la economía, tenemos que tener mucho cuidado en controlar el aporte al Fisco de las ganancias de las empresas con este tipo de medidas”, recalcó.

Fernández también dijo que otro aspecto a tener en cuenta del proyecto es que incluye a todas las ciudades fronterizas de Paraguay, entre ellas la Capital.

Ratificó que Aduanas está en contra porque es muy complicada su aplicación. “La primera vez que nos reunimos y escuchamos a los que promueven el proyecto en Ciudad del Este, no evaluamos los impactos y no dimos ninguna postura, pero sí luego planteamos con la SET que no estamos de acuerdo”, sostuvo categóricamente.

triangulación. Sobre el argumento de que solo se está queriendo sostener con este proyecto el negocio de la triangulación que está muriendo en las fronteras, dijo que la situación actual dice lo contrario.

“El tema es que nosotros creemos que ahora mismo, así como están las cosas, por decir, la electrónica se sigue vendiendo muchísimo de Paraguay hacia el Brasil. Este país tiene otros impuestos que hay que evaluar bien si es que van a tener grandes ventajas impositivas”, esgrimió.

También adujo que con este esquema, ellos (los potenciales beneficiarios) tienen que cargar igual el impuesto a la renta empresarial, pero a nivel práctico es muy difícil después controlar”, analizó.