Luego, el 17, ingresó a terapia intensiva por dificultad para respirar, vómitos y fiebre. Al día siguiente, se tomaron muestras para una prueba de virus y, finalmente, murió este miércoles.

"Estamos hablando de una niña aparentemente sana, sin factores o enfermedades de fondo, que no se aplicó la vacuna para influenza. No podemos cerrar todavía este caso con una muerte asociada a influenza porque no tenemos aún los resultados de laboratorio", refirió Cabello, en comunicación con NoticiasPy.

Actualmente, se espera que se les remita todo el historial clínico con los estudios que se llevaron a cabo, para definir cuáles fueron las complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

Explicó que los cuadros más severos de influenza se presentan en personas menores de 5 años o mayores de 60 años, a quienes se les exige que se apliquen la vacuna contra la enfermedad.

"Hay veces que se producen en forma inusual cuadros severos en personas jóvenes, hace poco tuvimos un caso también en Itapúa. Son casos que pueden ser porque el virus es un poco más agresivo o porque la persona tiene en ese momento algún factor que disminuyó su defensa. Puede haber muchas causas, o de repente, en forma inexplicada, tenemos estos casos más severos que se producen con los virus respiratorios", comentó.

La causa de muerte será confirmada una vez se tenga el informe, hasta ahora solo se sabe que es por un cuadro respiratorio.

"Hasta el momento no tenemos un informe del servicio que nos pueda decir exactamente cuál fue la causa que ellos sospechan de muerte, tampoco llegó a la Dirección de Vigilancia el certificado de defunción", dijo.

La Dirección de Vigilancia de la Salud registró hasta la fecha un total de 42 casos de muertes relacionadas con virus respiratorios, de los cuales, 16 fueron por virus sincicial respiratorio, 14 están relacionados con algún tipo de virus de influenza, ocho por metaneumovirus y cuatro por adenovirus.

"Los virus que están circulando en estos momentos, que son estos, son en cierta forma responsables. Estamos hablando de 42 casos desde que se inició el año y de un informe con base en nuestro centro centinela, no estamos hablando de dato país", explicó.

Por último, instó a las personas a cuidarse ante el incremento de la circulación de influenza en el país.