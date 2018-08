Adolescente lleva seis días desaparecido y su madre clama encontrarlo

Su madre Celeste Varela contó a Última Hora que la última vez que lo vio fue el pasado viernes a las 14.30. El joven salió de su vivienda aquella tarde para ir a un festejo de cumpleaños, según sabía en la ciudad de Loma Pytá.

La madre contó que el adolescente estaba sin aparato celular, por lo que se comunicó con ella desde el móvil de un amigo.

"Él (Marcelo) me escribió a las 21.30 de ese viernes y me dijo que estaba en el barrio Mora Cué, en Luque. Me contó que al final el cumpleaños fue en Luque y no en Loma Pytá y que no había más colectivo para ir a casa", explicó Celeste.

Posteriormente, la madre pidió que le envíe la ubicación vía WhatsApp para ir a buscarlo, sin embargo, recibió un mensaje diciéndole que no tenía saldo para enviar las coordenadas a través de la aplicación. "Allí llamé al celular pero ya estaba apagado", contó.

Al día siguiente, en la mañana del sábado, Marcelo se comunicó nuevamente con su madre por mensajes de texto y le dijo que ya estaba en camino a su hogar, sin embargo, nunca llegó.

La mujer dijo que fueron hasta la vivienda del compañero que le prestó el celular para comunicarse con ella, pero el joven le dijo que estaban juntos en el cumpleaños y luego ya no supo nada de él.

Este miércoles un hombre se comunicó con ella y le contó que vio al adolescente en la zona de Luque, en inmediaciones de la parada de la Línea 5. El joven en el momento en que salio de su domicilio tenía puesto un pantalones jeans de color azul, un chaleco a rayas del mismo color y un pulóver.

La denuncia de la desaparición fue realizada en la Comisaría 32ª Central y en la Fiscalía.

"Despues del sábado nunca más se comunico conmigo, sus amigos no saben nada, yo sé que entre los jóvenes ocultan algo, ya no sé mas que hacer estoy desesperada. Él no fuma, no toma bebidas alcohólicas, es un chico muy educado y tranquilo", relató su madre, quien anhela poder encontrarlo.

Si alguna persona conoce de su paradero puede comunicarse al número (0986) 294-953.