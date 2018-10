Adolescente ahogado en Misiones no vivía en extrema pobreza

Desde la Secretaría de Acción Social (SAS) aclararon este martes que el adolescente de 16 años que falleció ahogado no vivía en la extrema pobreza . El hecho se registró en la tarde de este lunes en un esteral de la compañía Santa Rita, en la ciudad de San Ignacio, Misiones.

Se trata de Efraín Esteban Vázquez Gamarra, quien vivía en una humilde vivienda bastante deteriorada y golpeada por el paso de los años con su madre, Cristina Gamarra, y seis hermanitos menores. Son en total 14 hermanos, pero entre ellos ya hay mayores que viven en otros lugares y les ayudan económicamente como pueden.

El padre de ellos es Damacio Vázquez, quien se fue a la Argentina y hace unos ocho años habría abandonado a la familia, sin siquiera ayudarles económicamente, según refieren los vecinos. La madre ha sobrellevado sola todas las necesidades del hogar desde entonces.

La familia es beneficiaria del programa Tekoporã de la Secretaría de Acción Social (SAS) desde el 2017, cobrando G. 500.000 mensual.

A la madre de Efraín Vázquez la describen como una mujer luchadora que, a pesar de las necesidades, nunca se rindió y no hizo faltar alimento a sus hijos.

No vivían en extrema pobreza, dice funcionaria de la SAS

"Si bien la vivienda donde viven es muy precaria, en cuanto a la alimentación no es así como se dice (que no tenían para comer). La madre siempre trabajó, luchó como empleada doméstica, no es cierto que pasan sin comida", aclaró Fátima Acosta, funcionaria del programa Tekoporã, de la Secretaría de Acción Social.

“Son 14 hermanos, les aplicamos la ficha en el 2016, en ese entonces en el hogar solo estaban siete menores y empezaron a cobrar desde el 2017", refirió además.

Acosta también dijo que desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia deberían interiorizarse de la situación de los menores. "Los hijos tienen acceso a la educación, no aplican como se dice que están en extrema pobreza, hay gente que está en peores situaciones que ellos en Santa Rita (sic)”, expresó.

El caso

Este lunes en horas de la tarde, Efraín Esteban Vázquez Gamarra murió ahogado en un esteral en la ciudad de San Ignacio, Departamento de Misiones.

Los vecinos habían manifestado en un primer momento que el menor estaba tratando de pescar para dar de comer a sus 13 hermanos, sin embargo, esta versión fue negada posteriormente por la propia familia y funcionarios del programa Tekoporã de la SAS.

También, una de sus hermanas dijo que es mentira que pasaban hambre y que, por otro lado, los hermanos mayores apoyan a los chicos que viven con la madre.

El intendente de San Ignacio, Carlos Jorge Afara Rojas, donó un ataúd para el adolescente y también envió un kits de víveres, velas, galletitas y jugos para el velorio.

El entierro del joven se realizó en la tarde de este martes en el cementerio de Santa Rita, donde el menor fue despedido por vecinos, amigos y familiares.