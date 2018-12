Adolescente acaba imputada por violencia tras defenderse de pareja

Una adolescente de 16 años fue imputada días atrás por violencia intrafamiliar, luego de herir superficialmente con un cuchillo al padre de su hijo, de 20 años de edad, al defenderse en una pelea. Lo particular del caso es que en menos de un año, la joven hizo cinco denuncias en contra del hombre por violencia doméstica y en ninguno de estos casos la Fiscalía tomó acciones para protegerla o procesar al denunciado.

El caso fue revelado ayer por la jueza penal de la Adolescencia Carmen Román en el programa La Lupa, por Telefuturo. La magistrada explicó que hace unos días la causa en cuestión llegó a su despacho y pudo escuchar a la joven en una audiencia.

“En la audiencia ella cuenta que hace mucho tiempo viene sufriendo violencia doméstica y que en varias oportunidades había denunciado y nunca tuvo respuesta”, comentó Román. Efectivamente, la magistrada comprobó que de diciembre de 2017 a esta parte, la joven denunció cinco veces en Luque y Carapeguá al padre de su hijo, con quien mantiene una relación de manera intermitente.

“Grande fue mi sorpresa y me extraña muchísimo que habiendo cinco denuncias realizadas en un año (...), que no se haya abierto una investigación más todavía estando ante un adolescente, que tienen más preferencia teniendo en cuenta el interés superior del niño”, mencionó la jueza, quien también contó que la hija de la pareja tiene casi dos años de edad.

Román indicó que el fiscal adjunto Patricio Gaona –imputado recientemente por coacción y abuso sexual– le informó que cuatro de las denuncias hecha por la adolescente están a cargo de la fiscala Mirtha Ortiz y la quinta denuncia debería haber sido investigada por el fiscal Darío Villagra, de Carapeguá.

“Quiero aclarar que no hubo error de la Policía porque cada denuncia tenía un cargo de recepción del Ministerio Público (...) Realmente no tenemos ningún documento ni siquiera registro de que se haya investigado”, afirmó.

“GRAVE”. “En un momento de la audiencia la adolescente llora y dice ‘nunca me escucharon, nunca me dieron una protección’. (...) Es realmente grave que los adolescentes sufran esta violencia y que las instituciones encargadas de velar por su seguridad no estén haciendo su trabajo”, aseveró Román.

Como sus padres trabajan en otra ciudad y otros familiares se negaron a darle cobijo por miedo a su pareja, la jueza decidió que la joven permanezca en una comisaría de mujeres, para su protección. Esto teniendo en cuenta que el presunto agresor sigue libre y sin proceso alguno por los maltratos.

“Él tenía restricciones de acercamiento, violando eso en una oportunidad llegó a la casa con un arma de fuego, destruyó el celular de ella, agredió a la suegra, le arrebató a su hija que cuando eso tenía 7 meses”, contó. El fiscal que la imputó es Juan Carlos Ruiz Díaz y anunció que cambiará su decisión.