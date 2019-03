Admiten que nuevas cementeras afectarán competitividad de la INC

La instalación de otras cementeras podría afectar la competitividad de la INC, según su titular, Javier Rodríguez.

Consultado sobre el riesgo que representaría para la Industria Nacional del Cemento ( INC ) la instalación de dos empresas cementeras más en el país; el titular del ente, Javier Rodríguez, dijo que la estatal deberá contar con el apoyo gubernamental para sostenerse, ya que se generará competitividad en el sector.

El titular de la empresa estatal brindó estas declaraciones ante el anuncio del Grupo Cartes sobre la construcción de una industria cementera en Concepción y ante los rumores de la venida de una empresa italiana denominada Colacem.

“Si se instalan dos cementeras más, la INC deberá tener el compromiso de los actores internos y de los grupos de intereses que coadyuvan a desarrollar la actividad. Se deberá tener un compromiso serio, patriótico y político, si no se tendrá un gran riesgo competitivo”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.

Nota relacionada: Grupo Cartes anuncia inversión de USD 180 millones en cementera

Actualmente, en el país solo se cuenta con dos fábricas de cemento, que son Yguazú Cementos y la estatal INC, que no logran cubrir la demanda del sector.

El proyecto del Grupo Cartes tiene como "objetivo principal" hacer frente a esa necesidad.

Con relación a la venida de una cementera italiana, Rodríguez mencionó que tiene conocimiento de que la empresa se encuentra analizando el mercado.

Puede interesarte: A un año del anuncio, cementera italiana aún no inicia la obra

Desafíos en INC

Por otro lado, Rodríguez habló sobre la situación financiera del ente. Detalló que recibió una administración golpeada; sin embargo, luego de siete meses se ha logrado un mejoramiento.

Evitó opinar sobre la gestión del Gobierno de Horacio Cartes y alegó que, si bien se hicieron cosas, también habrán pasado por otros conflictos.

Lea más: INC revela daño de USD 15 millones y solicita auditoría a la Contraloría

“La INC es una empresa tan rica que ha sido utilizada muchas veces indebidamente; han pasado muchas cosas, han quedado muchas cosas impunes. Tiene 60 años de historia, pero también se hicieron cosas”, expresó.

Tras una auditoría en la INC, se reveló un perjuicio de USD 15 millones a la empresa estatal durante la administración anterior de Jorge Méndez, lo cual fue derivado a Contraloría, Auditoría del Ejecutivo y a la Procuraduría General. Este perjuicio se debió a la reducción de precios en la venta de productos.

Méndez tiene una cuestionada gestión al frente de la estatal. Los funcionarios denuncian que el ex titular no tuvo un manejo transparente en la inversión de USD 80 millones de los bonos para mejoras.

El sindicalista Antonio Narváez reclamó que el ex titular del Gobierno de Cartes tenía que cambiar el molino, la embolsadora y poner techo al parque de coke; sin embargo, no lo hizo. Este hecho también fue derivado a la Contraloría para su análisis.