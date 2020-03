Adecuar legislación para casos de cuarentena

El jurista José Casañas Levi señaló que habría que adecuar la legislación para la situación de emergencia sanitaria. Es más, aseguró que el senador del PDP, Pedro Arturo Santa Cruz, ya presentó ante el Senado de un proyecto de ley a ser estudiado esta semana. En el se contemplan situaciones de emergencia sanitaria, atentado contra la salud pública, propagación y transmisión del virus.

“Son conductas que estamos viendo en los medios de comunicación y que no están previstas en nuestra legislación”, indicó. Afirmó que la Ley 716/95, de los Delitos contra el medio ambiente, es aplicada por el Ministerio Público en ciertos casos, y lo hace para acompañar a la Policía, pero no tiene una norma específica para imputar a las personas con respecto a la emergencia sanitaria. Sobre el delito de resistencia, entendió que se puede aplicar, cuando exista cualquier agresión a una autoridad que cumpla su función, independientemente de la circunstancia en la que se produzca. Remarcó que la ley de los delitos contra el medio ambiente, donde se invoca el artículo 10, inciso b), es la que se está usando. “Es lo que hay, pero no es una norma que se refiera a estos casos, son conductas que afecten al medio ambiente”, sostuvo. Acotó que lo que se trata en estos momentos son conductas que afectan la salud de las personas, por lo que nuestra legislación no contempla este tipo de situaciones. Aclaró que no quiere dar un mensaje negativo, en el sentido que se puede hacer cualquier cosa, sino que se tiene que tener normas más específicas que describan conductas. Consideró que lo que nuestro Código Penal establece sobre salud pública por ejemplo está en el tema de circulación de alimentos nocivos, pero nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos. Citó el caso de Uruguay, donde un paciente en cuarentena, subió a un buquebus lleno de pasajeros. Para él, en ese caso no era aplicable la lesión grave (artículo 112 del Código Penal).