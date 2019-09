Adecuación de EBY reabre puertas para vender energía a otros países

A diferencia de Itaipú, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) presenta un tratado un poco más flexible para la comercialización del excedente energético paraguayo, pues el artículo 13 solo estipula el derecho de preferencia para Argentina, no así el derecho de adquisición (o exclusividad), como fija el Tratado de la represa compartida con Brasil. Es decir, si la ANDE consigue un mejor precio por la energía que no utiliza de Yacyretá, de parte de otros países interesados, tiene la soberana decisión de aceptar la venta y ya no ceder su excedente a los argentinos.