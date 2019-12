Acusan y solicitan juicio oral a ex intendente de Puente Kyjhá

El representante del Ministerio Público acusó al ex jefe comunal por supuestos hechos de irregularidad cometidos cuando estaba al mando del municipio, en donde figuran presumibles casos de estafa, lesión de confianza y contra la prueba documental.

Araújo supuestamente produjo documentos no auténticos, como también habría hecho uso de documentos públicos de contenido falso que castiga el código penal paraguayo.

Otros de los imputados son los ex funcionarios del municipio, Nilsa González de Blanco, ex tesorera, y César Darío Martínez Portillo, ex administrador. Fueron acusados por los supuestos delitos contra el patrimonio, en la que figuran los casos de estafa, lesión de confianza y producción de documentos falsos.

El agente solicitó la abreviación del plazo para la presentación del requerimiento conclusivo resultado de las investigaciones.

El caso

La investigación ronda alrededor de la denuncia presentada por Carlos Enrique Nicolau Fernández, directivo de la firma Mundial Cambios SA con sede en Salto del Guairá, quien contó en su denuncia presentada, el 22 de abril del año 2017. En el documento señalaba que Araújo se presentó en la sede de la entidad financiera para efectivizar cheques por 300.000 reales.

Fue así que presentó tres cheques de G. 180 millones de Interfisa Banco, totalizando la suma de G. 540 millones, que fueron liberados contra la cuenta corriente de la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez.

Los cheques aparentemente estaban firmados por los funcionarios César Portillo, Nilsa González y debidamente endosados por Araújo.

Los cheques en cuestión fueron denunciados como extraviados ante la Policía Nacional, situación que fue comunicada al banco de origen, que dispuso la orden de no pago. “Es evidente la total mala fe y ánimo de engañar con que actuaron los ahora denunciados”, expresó Nicolau Fernández.

En base a estas consideraciones, el juez Santiago Núñez deberá fijar fecha para la sustanciación de la audiencia preliminar y determinar si corresponde elevar la causa a juicio oral y público, o si los acusados obtienen medidas.

Otras imputaciones

El fiscal Christian Bartomeu, de Salto del Guairá, presentó una nueva imputación contra el ex intendente, Ariel Araújo, por los supuestos delitos de lesión de confianza, estafa, apropiación y producción de documentos no auténticos. El mismo solicitó la prisión preventiva del ex jefe comunal.

Esta nueva imputación guarda relación con el resultado que se tuvo con la intervención hecha por el interventor Amancio Rivas Fretes en el año 2018 y parte del 2019. Se había encontrado presuntas anormalidades sobre un monto de G. 6.612.303.699, en pagos injustificables.

El juzgado determinará, si Araújo vuelve a la prisión o si es beneficiado con otros tipos de medidas preventivas. En el caso también se encuentran envueltos varios exfuncionarios de la municipalidad.