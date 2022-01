Acusan a Velázquez por usar aparato estatal

El diputado de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, disparó contra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y dijo que no tiene apoyo en Colorado Añetete y que por eso anunció la creación de otro movimiento para lanzar su candidatura.

“Veo un Añetete que, por un lado, el presidente Abdo no quiere que Hugo Velázquez use su chapa porque manejan las mediciones, entonces no quiere perder con su movimiento, motivo por el cual no usarán esa chapa, ya lo dije hace siete meses. Fui el primero”, manifestó Bachi.