Acusan a Noguera de perseguir a médicos

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Eusebio Alvarenga, acusó a su par de Colorado Añetete, Éver Noguera, de perseguir a funcionarios de blanco en hospitales de Guairá. Su declaración fue en el marco del debate por la ley de emergencia, en el que resaltó que se sabe cómo funciona la política criolla en tiempo de elecciones.

Específicamente, relató que en el Departamento del Guairá, a causa de un pase de factura por los resultados negativos de las elecciones municipales, por orden de Éver Noguera, el director de la IV Región Sanitaria, Carlos Barreto, traslada funcionarios sin fundamento, y no precisamente liberales, sino colorados que no son de su equipo. “Funcionarios del Ministerio de Salud que no apoyaron a los candidatos de Noguera. Desgraciadamente perdió en nueve municipios. La peor desgracia del partido de Bernardino Caballero en el cuarto departamento”, calificó el legislador liberal.