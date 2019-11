Acusaciones mutuas entre Cuevas y Alliana por rubros

Pedro Alliana, titular de la Cámara Baja lamentó la decisión del presidente Mario Abdo Benítez y aunque manifestó que entiende que es por una cuestión política, el perjudicado no es él, sino los funcionarios que no podrán cobrar sus salarios en noviembre y diciembre.

“Es evidente que fue a consecuencia del tope al déficit fiscal y otros vetos rechazados, pero no me hacen daño a mi, sino a 194 funcionarios. Así como está la situación no tendremos presupuesto para pagar salarios de noviembre y diciembre y el rubro que nos queda será para pagar un poco de aguinaldo”, aseveró.

Alliana culpó en todo momento a la administración anterior, al de su correligionario Miguel Cuevas (oficialista) y aseguró que el abdista malversó los recursos de la institución y que por ello se vio obligado a solicitar la reprogramación.

Alliana sostuvo que la reprogramación no era para blanquearle a Cuevas, ya que apenas asumió descontrató a más de 100 funcionarios.

“Lo que tenemos que entender que el déficit que se creó fue por un presidente puesto por Añetete (por Cuevas) y si seguía él se iba a necesitar ampliación y no reprogramación”, puntualizó.

Mencionó que el Ministerio de Hacienda, en el mes de noviembre, con su plan financiero solamente desembolsó 196 millones de guaraníes, cuando se viene gastando más de mil millones. “Si Cuevas gastó en junio 1300 millones y yo estoy gastando mil millones, quien gasta menos. Creo que es muy fácil”, dijo Alliana.

Los funcionarios contratados y los asesores que tienen el rubro de honorarios, se reunieron con el presidente de Diputados para conversar sobre el problema que enfrentan y Alliana les manifestó que está confiado en que se rechazará el veto.

DEFENSA. Por su lado, Miguel Cuevas, principal acusado por Alliana, se defendió y le desafió a su colega a que demuestre las denuncias en su contra.

De acuerdo al diputado abdista, durante su gestión al frente de la Cámara Baja, que fue hasta fines de junio pasado, solamente se utilizó el 47% del presupuesto de la sede parlamentaria y que si los recursos no alcanzan ahora no es por su culpa.

“Mi administración fue hasta el 30 de junio, cómo va a afectar al presupuesto. Es importante aclarar este tema, mi responsabilidad fue hasta el 30 de junio y después ya fue responsabilidad de Pedro Alliana”, recalcó.

Expresó que hasta el 30 de junio fue el contrato con los funcionarios, y recordó que cuando asumió la presidencia había 1979 funcionarios, y que cuando dejó la administración había 1954 funcionarios. “No se aumentó un solo funcionario. Que me demuestre (Alliana) que estoy mintiendo. Sólo ejecuté 47% del presupuesto”, remarcó.



