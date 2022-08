Actriz de Marvel comparte con ÚH aspectos de su personaje Namora

En conversación exclusiva con el equipo de ÚH, la actriz de 31 años mencionó que este nuevo desafío en su carrera lo encaró con mucha alegría y orgullo, el cual fue algo que no esperaba, pero que el reto de encarar a una heroína le ayudó a superar sus miedos y a creer que todo es posible.

“Este proyecto me enseñó que puedo ser un superhéroe en mi propia vida. Le recordó a mi Mabel de niña todo lo que renunció porque creyó que no tenía las herramientas o porque quizá no valía la pena enfocarse en ello. La vida le dio la oportunidad y le recordó que sí vale la pena volver a soñar. Me dio la oportunidad de hacerme cargo en mi vida cotidiana de esa debilidad y hacerlas mi mayor fortaleza”, comenta.

La actriz se mostró por primera vez como parte del elenco en la Comic-Con de San Diego, el cual fue, para ella, una experiencia inolvidable e increíble. Cuando fue consultada sobre la reacción de sus fans dijo emocionada que no esperaba algo así y que esto fue una mezcla de emociones y se siente orgullosa de todo el equipo.

“No me esperaba la verdad. Creo que me fue muy difícil hablar de esto con mi familia después de eso, estaba llena de emociones. Sentí tantas cosas que no tenía palabras, aún creo que estoy tratando de encontrar las palabras para describir esto. Una de las cosas que pienso, es muy emocionante estar con un elenco como en el que estoy”.

Preparación y desafíos. Por ahora mucho no pueble hablar de lo que se viene en los cines del mundo en noviembre, pero lo que sí comenta es que fue un desafío encarar este personaje que se desenvuelve en un mundo bajo el agua.

Las grabaciones duraron nueve meses y la preparación en la que estuvo para entrar en la piel de Namora fue de un año. Uno de los desafíos que tuvo que sobrellevar fue estar lejos de su familia, del lugar que considera su hogar. Además destacó el trabajo que realizó todo el equipo para llevar a la pantalla estos universos. Para Mabel, trabajar en esta película fue descubrir cómo activar su cuerpo y emociones, ya que se desenvolvió, para dar vida a su personaje en un mundo bajo el agua que no conocía y todo se movía diferente, pero que se siente orgullosa de su personaje, el cual es una mujer empoderada y que lucha por los suyos y que tiene algo de Mabel.

“Pues yo creo que hay muchísimo de Mabel en ella. Yo creo que Namora es una superguerrera, estratega, objetiva y creo que eso por primera vez pude darle a un personaje. El cómo ser un estratega, ser protectora del que nada de lo que se te ponga en frente sea un impedimento para llegar al final, estoy orgullosa de mi personaje”, refiere.

Para finalizar agradece el cariño de sus seguidores y dice que le encantaría visitar nuestro país y espera que no se pierdan la película. “Solo agradecer el apoyo y el recibimiento que le han dado a mi personaje, que le dan a cada uno de los proyectos. Invitarlos a que no se pierdan esta segunda entrega porque yo creo que hay mucho trabajo y mucho corazón y no es cualquier película de superhéroes, es una película que tiene un tinte político social y cultural y que me siento muy orgullosa de ser parte”, finalizó.



Datos

Nombre: Black Panther: Wakanda Forever.



Género: Acción, fantasía.



Producción: Universo Marvel.



Protagonistas: Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Martin Freeman, Tenoch Huerta y Mabel Cadena.



Tráiler: El tráiler de la esperada película se liberó durante el sábado 23 de julio de 2022, en la Comic-Con de San Diego.