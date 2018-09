Actores buscan cobrar las regalías por sus derechos intelectuales

Sin embargo, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y la Entidad Paraguaya de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE-Paraguay) sostienen que el derecho que reclaman no les corresponde porque no se ajusta a la legislación vigente.

RECLAMO. El abogado de Inter Artis Paraguay, Carlos Rojas Ortellado, explica que el gremio reclama cifras cercanas a los tres millones de dólares al año, por el “derecho de remuneración compensatoria por copia privada”, que hace referencia al cobro por la reproducción de películas guardadas en diversos dispositivos de almacenamiento (cedés, devedés, discos, pendrives, memory cards, teléfonos, computadoras, reproductores digitales u otros similares). “Es una suerte de resarcimiento al perjuicio económico de la creación artística, por reproducciones privadas”, señala Rojas Ortellado.

La citada entidad de gestión colectiva –encargada de proteger los derechos intelectuales de actores, intérpretes u otros artistas vinculados al audiovisual– solicita que la AIE-Paraguay (encargada de distribuir dichos recursos) les pague parte de la recaudación por ese concepto.

Actualmente existe una suerte de arancel (del 0,5%) por el citado derecho, aplicado a todos los dispositivos que almacenan música y películas y que es pagado por los importadores.

Años atrás, la AIE-Paraguay fue designada por la Dinapi para distribuir lo recaudado por dicho arancel, para así efectivizar la compensación económica –por reproducciones para uso privado o copia privada– y repartir las regalías a las entidades, APA, SGP, AIE-Paraguay e Inter Artis, afirma el asesor legal.

Según Rojas Ortellado, el decreto 4212/2015 del Poder Ejecutivo sostiene que todo lo recaudado debe distribuirse en un 80% a todas las entidades de gestión colectiva –incluida Inter Artis– y el 20%, a la Dinapi.

El asesor legal se ratifica en que la AIE-Paraguay no paga a los actores y otros profesionales del audiovisual, nucleados Inter Artis, en contradicción a las leyes vigentes desde 2015.

Rojas Ortellado indica que el derecho que reclaman no debe confundirse con otro, el de “comunicación pública”, que incluye la difusión de filmes en cines u otros espacios, aspecto sobre el cual no pueden exigir pago alguno ya que aún no hay una regulación legal al respecto.

NO CORRESPONDE. En tanto, la Dinapi afirma en un documento del 2016 que las leyes vigentes “no reconocen a los actores e intérpretes” de las obras audiovisuales un derecho de reproducción –y cobro de regalías por los mismos–, ya que la ley solo reserva al productor de la obra esta regalía.

En cuanto a si les corresponde o no el cobro por regalías por copia privada, la Dinapi asegura que la petición de Inter Artis Paraguay no tiene sustento en ley de derechos de autor, además de su decreto reglamentario.

Otro punto de conflicto es el término de “intérprete”. Para algunos incluye solo a cantantes y músicos, y para Inter Artis, el actor es un tipo de intérprete.

En esta línea, los directivos de la AIE, Pablo Agüero y Lalo Villalba fueron recientemente sobreseídos por la Justicia, tras ser imputados por un supuesto perjuicio patrimonial a Inter Artis, entidad que promovió la acción ante la Justicia.

Una de las alternativas para solucionar el conflicto es la modificación de la ley de derechos de autor, según Lalo Villalba.

Breve cronología

Octubre de 2015 Decreto 4212 del Poder Ejecutivo reglamenta el “derecho de remuneración compensatoria por copia privada”

Noviembre de 2015 Resolución 21 de la Dinapi designa a AIE-Paraguay como ente recaudador y de distribución de montos por el citado derecho

Octubre del 2016 Dinapi no da lugar al pedido de Inter Artis para el cobro del citado derecho

2017 y 2018 Disputa legal entre Inter Artis Paraguay y AIE-Paraguay ante la Justicia

Agosto del 2018 La Justicia sobresee a directivos de AIE-Paraguay, que fueran imputados por supuesto perjuicio patrimonial a Inter Artis.