Activan alarma ante una fuerte amenaza que recibe alumna

La madre de una alumna del Colegio Técnico de Villarrica recibió una amenaza por medio de mensajes anónimos de estudiantes. El colegio activó rápidamente el protocolo antibullying tras conocerse el caso.

Las graves amenazas se dieron a conocer el mismo día en que ocurrió el asesinato de Sofía Rodríguez, directora del Colegio Nacional San Gervasio, que causó un susto tremendo a la comunidad educativa.

La directora del Colegio Técnico de Villarrica, Griselda Salcedo, dijo que todo apunta que se trataría de estudiantes de la misma institución educativa que utilizaron una aplicación de internet para enviar los escritos sin que figure algún número telefónico.

Sobre el caso, señaló que están investigando de dónde provino tal mensaje amenazante. Ya hay una denuncia realizada por la madre de una alumna que recibió los mensajes amenazantes anónimos.

“Es la primera vez que tenemos este tipo de casos”, aseguró.

La institución inmediatamente activó el protocolo de atención para los casos de violencia y acoso escolar en las instituciones dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más conocido como protocolo antibullying.

“Hemos tomado todos los recaudos; la afectada también ya realizó la denuncia a la Policía Nacional. También ya iniciamos con algunas entrevistas a los padres y estudiantes a modo de llegar a los responsables y también evitar que se presente una situación similar en el colegio”, indicó la directora.

La alumna que recibió dicho mensaje corresponde al segundo de la media. Todos se quedaron preocupados ante el nuevo hecho que activó la alarma del ámbito de la educación.

Medidas. Con relación a la propuesta del Ministerio de Educación y Ciencias sobre el uso de mochilas transparentes, Gricelda Salcedo, directora de un colegio en Villarrica, señaló en contacto con Radio Monumental que consideran que se deben buscar soluciones reales a la problemática de la violencia entre estudiantes. “Esto no se solucionará con mochilas transparentes”, acotó.

En la actualidad, se tienen 500 sicólogos para la atención de la comunidad educativa del país, sin embargo, se requiere de 1.500 profesionales.

“Necesitamos profesionales que cuiden la salud mental de los chicos. Urgen en nuestro país. Los docentes no estamos capacitados, no hemos recibido esa educación. Más aún con la implementación de la ley de la inclusión que especifica que en todo colegio se debe recibir a todos los niños y jóvenes con problemas de aprendizaje, con trastornos mentales y no sabemos cómo actuar, cómo cuidarles a ellos, tenemos que recibirles“, expresó al reiterar la necesidad de contar con sicólogos.

Joven acusado de matar a profesora fue trasladado al penal

El alumno de 16 años, sindicado como presunto autor del asesinato de la directora Sofía Rodríguez, ya está en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica, Guairá. El director del Centro Educativo Sembrador, Carlos Fernández, contó que el joven muestra buen comportamiento. Fue sometido a un protocolo encabezado por el equipo técnico.